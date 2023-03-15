اليونان تتصدى لمهاجرين يمنيين وأفارقة حاولوا العبور بحرا والسلطات التركية تتدخل وتنقذهم

الأربعاء 15 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن خفر السواحل التركي ، الاربعاء، إنقاذ مهاجرين يمنيين وأفارقة، بعدما صدهم الجانب اليوناني، أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا.

وذكرت وكالة الأناضول أن فرق خفر السواحل رصدت قاربا مطاطيا قبالة شواطئ أيواجيك وعلى متنه 46 مهاجرا من اليمن وأفريقيا، وقامت بإنقاذهم بعد أن دفعهم الجانب اليوناني إلى المياه الإقليمية التركية.

وبحسب الوكالة، فقد أحيل المهاجرون إلى مركز إعادة الأجانب في ولاية جناق قلعة التركية، فيما لم يصدر عن السفارة اليمنية في أنقرة أي تعليق حول هذا الخبر حتى الآن.

وقبل أسابيع، توفي الطبيب اليمني إبراهيم دحية إثر تعرضه لموجة صقيع على الحدود البولندية - البلاروسية أثناء محاولته الوصول إلى أوروبا؛ بحثًا عن اللجوء؛ هربًا من الحرب التي تشهدها اليمن منذ ثماني سنوات.