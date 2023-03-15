هي الأولى في تاريخ المملكة… 121 طائرة بوينغ لأسطولي السعودية والرياض

الأربعاء 15 مارس - آذار 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بعد يوم من إعلان تدشينه، أعلن «طيران الرياض» أمس (الثلاثاء)، أولى صفقات أساطيله، التي تستند إلى الاستدامة، بإبرام اتفاقية مع شركة «بوينغ» الأميركية، لصناعة 72 طائرة «دريملاينر» من طراز «787 – 9».

جاء هذا الطلب تزامناً مع صفقة إبرام «الخطوط الجوية العربية السعودية»، الناقل الوطني، اتفاقية لصناعة 39 طائرة «دريملاينر» من طراز «بوينغ B787» إلى جانب 10 طائرات أخرى محتملة، لتكون بذلك صفقات النواقل الجوية الوطنية، المبرمة أمس 121 طائرة، تمثل واحداً من أكبر خمسة طلبات تجارية من حيث القيمة في تاريخ «بوينغ»، والتي يُتوقع أن تسهم في توليد 100 ألف فرصة عمل واستفادة لأكثر من 300 مورد في 38 ولاية وعمل 145 شركة صغيرة، كأثرٍ اقتصادي.

ورحَّب البيت الأبيض بالاتفاق «المهم» بين السعودية و«بوينغ»، قائلاً إنَّه سيدعم الوظائف الأميركية ويمثل علامة فارقة في التعاون بين المملكة وقطاع تصنيع الطائرات في الولايات المتحدة.

وتؤكد طلبية «طيران الرياض» أهمية الأهداف البيئية للناقل الجديد، حيث يسعى إلى تشغيل أسطول طائرات يعد الأحدث والأكثر استدامة في العالم، مع تلبية اللوائح الخاصة بتأثير الضوضاء.

ومعلوم أنَّ من أبرز أهداف «طيران الرياض» ربط ملايين المسافرين بغرض الترفيه والعمل بأكثر من 100 وجهة حول العالم. وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة «طيران الرياض»، أمس: «نسعى لعقد شراكات استراتيجية ضمن منظومة قطاع الطيران العالمي، في طريقنا نحو بناء (طيران الرياض) لتصبح واحدةً من أهم شركات الطيران البارزة في جميع أنحاء العالم