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أرقام مفزعة وصادمة للانتهاكات بحق المرأة المصرية منذ بداية الانقلاب

الأربعاء 08 مارس - آذار 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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قال مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (غير حكومية)، محمود جابر، إن "هناك أكثر من 200 امرأة مصرية حاليا رهن السجن والحبس الاحتياطي بسبب التظاهر السلمي، أو كونهن ناشطات حقوقيات، أو زوجات لبعض المعتقلين، أو يبحثن عن أزواجهن المختفين، أو بطريقة عشوائية تعسفية".

ولفت، في تصريح لـ"عربي21"، إلى أن "ما لا يقل عن 2800 امرأة مصرية تعرضن للاعتقال والحبس بأحكام مدنية وأخرى عسكرية تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة، وذلك منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن".

وفيما يلي إنفوغراف بالأرقام الواردة في التقرير

 
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