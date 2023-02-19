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إنستغرام تعلن عن على ميزة جديدة طال انتظارها

الأحد 19 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 أعلنت شركة "ميتا" المسؤولة عن شبكة "إنستغرام" عن إطلاق ميزة جديدة في الشبكة قد تنال إعجاب الكثير من المستخدمين.

وحول الموضوع قال رئيس الشركة، مارك زوكربيرغ "إن ميزة القنوات أو Channels الجديدة تسمح لصناع المحتوى على إنستغرام بمشاركة الرسائل العامة بين شخص وآخر والتفاعل مباشرة مع متابعيهم، وتدعم هذه الميزة مختلف أنواع المحتوى مثل النصوص والصور واستطلاعات الرأي وردود الفعل وغيرها".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة طرحت بصورة تجريبية لعدد من الحسابات على "إنستغرام" حاليا، ومن المفترض أن تصل إلى عدد اكبر من المستخدمين مستقبلا.

ووفقا لموقع TechCrunch فإن النشر عبر الميزة الجديدة سيكون مقتصرا على منشئي "القنوات" من صناع المحتوى على "إنستغرام" فقط، وسيسمح لمتابعي هذه القنوات بالرد على المحتوى والتفاعل مع المنشورات أو استطلاعات الرأي.

وأشار مارك زوكربيرغ إلى أن " Channels" في إنستغرام ستحصل على ميزات إضافية في المستقبل، ومن المفترض أن تطرح هذه الخدمة في تطبيقات Messenger و Facebook في الأشهر المقبلة

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