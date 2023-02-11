بعدما رفضوا تزويجها له.. شاب يمطر منزل حبيبته بالقنابل بعد صوره الصادمة.. إيران تفرج عن معارض مضرب عن الطام اشتعال حرب العقوبات من جديد… واشنطن تدرج 6 شركات صينية على القائمة السوداء الهواتف الذكية أنقذتهم من تحت الأنقاض.. ناجون خرجوا بعد 104 ساعات لأول مرة… الولايات المتحدة تكشف تفاصيل محتويات المنطاد الصيني صحفي مشهور يكشف تفاصيل عملية أمريكية سرية استهدفت الغاز الروسي لندن- عربي21 الكشف عن وثيقة سرية جديدة في منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق دوامة غريبة غير مسبوقة رصدت على الشمس تحيّر العلماء تركيا تنشر حصيلة جديدة وبأرقام مخيفة وصادمة وغير نهائية لضحايا ومصابي كارثة الزلزال باحث أمريكي يكشف عن اقضل الدول الخليجة كوسيط للسلام بأوكرانيا
تقدم شاب لبناني في بلدة جنوب البلاد بطلب الارتباط بفتاة إلا أن ذويها رفضوا طلبه، وقرر الانتقام منهم.
وكشفت وسائل إعلام لبنانية عن قيام الشاب بحرق منزل الفتاة عقب رفض زواجه منها، بواسطة 3 قنابل.
وأضافت أن الشاب أقدم على إلقاء 3 قنابل في بلدة راميا الجنوبية (قضاء بنت جبيل) على منزل الفتاة التي يحبها بعدما رفضته العائلة. وأسفر هذا الفعل عن اندلاع حريق في المنزل كما تسبب باحتراق سيارتين في المكان ولا إصابات بشرية.
وقد عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق، كما بدأت السلطات اللبنانية التحقيق في الأمر.
وكان نفس الشاب قد خطف الفتاة قبل يوم من تقدمه لخطبتها وأعادها إلى منزل أهلها ضمن تسوية تقضي بالتقدم رسمياً لطلب يدها