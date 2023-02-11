بعدما رفضوا تزويجها له.. شاب يمطر منزل حبيبته بالقنابل

السبت 11 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تقدم شاب لبناني في بلدة جنوب البلاد بطلب الارتباط بفتاة إلا أن ذويها رفضوا طلبه، وقرر الانتقام منهم.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية عن قيام الشاب بحرق منزل الفتاة عقب رفض زواجه منها، بواسطة 3 قنابل.

وأضافت أن الشاب أقدم على إلقاء 3 قنابل في بلدة راميا الجنوبية (قضاء بنت جبيل) على منزل الفتاة التي يحبها بعدما رفضته العائلة. وأسفر هذا الفعل عن اندلاع حريق في المنزل كما تسبب باحتراق سيارتين في المكان ولا إصابات بشرية.

وقد عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق، كما بدأت السلطات اللبنانية التحقيق في الأمر.

وكان نفس الشاب قد خطف الفتاة قبل يوم من تقدمه لخطبتها وأعادها إلى منزل أهلها ضمن تسوية تقضي بالتقدم رسمياً لطلب يدها