بنحو عشرون ريالا.. تراجع جديد يضرب العملة اليمنية في عدن والدولار يرتفع ''أسعار الصرف اليوم''

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أسعار بيع وشراء الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الخميس - 02/02/2023
*الاسعار في صنعاء
-الدولار الأمريكي
شراء = 545 بيع = 552
-الريال السعوي
شراء = 145 بيع = 146
*عدن
-الدولار الأمريكي
شراء = 1254 بيع = 1265
-الريال السعوي
شراء = 332 بيع = 335