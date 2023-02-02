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بنحو عشرون ريالا.. تراجع جديد يضرب العملة اليمنية في عدن والدولار يرتفع ''أسعار الصرف اليوم''

الخميس 02 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار بيع وشراء الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الخميس - 02/02/2023

*الاسعار في صنعاء 

-الدولار الأمريكي

شراء = 545 بيع = 552 

-الريال السعوي

شراء = 145 بيع = 146

*عدن

 -الدولار الأمريكي

شراء = 1254 بيع = 1265 

-الريال السعوي

شراء = 332 بيع = 335

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