دولة عربية سيتجاوز نموها الاقتصادي في 2023 نمو الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا

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توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد السعودية في 2023 نموا نسبته 2.6% وهو نمو يفوق نمو اقتصادات عالمية رائدة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.
وبحسب أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي في 2023 بنسبة 1.4% والاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% أما الفرنسي فيتوقع أن ينمو بنسبة 0.7%.
وتوقع الصندوق تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي في 2024 إلى مستوى 1%، خلافا لاقتصادي ألمانيا وفرنسا، اللذين توقع الصندوق نموهما بنسبة 1.4% و1.6% على التوالي.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى توقع الصندوق تراجع النمو من 3.5% في 2022 إلى 2.3% في 2023، مع تخفيض قدره 0.4% عن تقرير أكتوبر الماضي