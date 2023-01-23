قرارات سعردية جديدة في تكليف 34 امرأة في مناصب قيادية بإدارات شؤون الحرمين

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أصدر الرئيس العام عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارا بتكليف 34 قيادية في وكالات وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي، أمس الأحد، عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن القياديات بالمسجد النبوي على النحو التالي: