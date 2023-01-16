برشلونة يرفع أول القابه مع تشافي وبدون ميسي

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توج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم، بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-1، على استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.
واللقب هو الأول الذي يحرزه النادي الكاتالوني منذ ان تولى الإشراف عليه نجمه السابق تشافي، وهو الاول منذ رحيل ميسي عن النادي.
وفرض لاعب الوسط الشاب غافي نفسه نجما للمباراة، بافتتاح التسجيل بعد مرور 33 دقيقة، وكانت له اليد الطولى في الهدفين الثاني والثالث بواسطة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (الدقيقة 45) وبدري (الدقيقة 69)، ورد ريال مدريد بهدف شرفي بواسطة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة (الدقيقة 90+3).