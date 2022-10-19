استعداداًّ لفتح القنوات الرئيسية… الوكيل الفاطمي يطلع على عملية تنظيم تدفق المياه من سد مأرب لري موسم زراعة القمح وتغذية الآبار ورشة استشارية في مأرب لتعزيز سلامة المجتمع من الالغام والمتفجرات الوكيل مفتاح يدشين برنامج المرونة المتكاملة للحد من وفيات الحمل والولادة في مأرب بعد فضيحة سرقة القرن والأكبر في تاريح العراق.. استدعاءات جديدة لمسؤولين نافذين العراق استجابة يمنية لدعوات تصنيف المليشيات الحوثية جماعة ارهابية دولية السعودية تبيع سندات وصكوك تجاوز الطلب عليها 26.5 مليار دولار وتقترض 5مليار دولار الصين تهيمن على الذكاء الاصطناعي في احد دول الخليج وصحيفة روسية تكشف التفاصيل السعودية تفرج عن أحد قيادات الاخوان بحركة حماس الخارحية البريطانية : رفض مليشيات الحوثي تمديد الهدنة خطر على السلام وعلي تجنب أي تصعيد قرابة 40 منظنة تدعو إلى فتح تحقيق دولي ومحاسبة المتورطين في وفاة 20 طفلاً في مناطق سيطرة الحوثيين
دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ،اليوم، برنامج المرونة المتكاملة الذي تنفذه مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الرعاية الصحية للأم الحامل والطفل حتى بعد الولادة للحد من وفيات الامهات والاطفال خاصة بين أوساط النازحين في المحافظة التي تستوعب أكبر عدد من النازحين في اليمن.
وأكد الوكيل مفتاح ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور الشدادي، على أهمية هذا البرنامج في دعم رعاية الصحة الأولية للأم والطفل في المحافظة ودعم القطاع الصحي الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل نقص الامكانات والقدرات وتزايد الضغط عليه بسبب الاعداد الكبيرة للنازحين واستمرار النزوح للمحافظة حتى الآن..
مشيرين إلى الشراكة مع مؤسسة يمان التي بدأت أنشطتها خلال هذا العام بالمحافظة من خلال برامج أخرى وفي مقدمتها تأهيل 40 قابلة على مدى 3 سنوات.