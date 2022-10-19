الوكيل مفتاح يدشين برنامج المرونة المتكاملة للحد من وفيات الحمل والولادة في مأرب

الأربعاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ،اليوم، برنامج المرونة المتكاملة الذي تنفذه مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الرعاية الصحية للأم الحامل والطفل حتى بعد الولادة للحد من وفيات الامهات والاطفال خاصة بين أوساط النازحين في المحافظة التي تستوعب أكبر عدد من النازحين في اليمن.

وأكد الوكيل مفتاح ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور الشدادي، على أهمية هذا البرنامج في دعم رعاية الصحة الأولية للأم والطفل في المحافظة ودعم القطاع الصحي الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل نقص الامكانات والقدرات وتزايد الضغط عليه بسبب الاعداد الكبيرة للنازحين واستمرار النزوح للمحافظة حتى الآن..

مشيرين إلى الشراكة مع مؤسسة يمان التي بدأت أنشطتها خلال هذا العام بالمحافظة من خلال برامج أخرى وفي مقدمتها تأهيل 40 قابلة على مدى 3 سنوات.