اليمن في مواجهة السودان.. الجماهير اليمنية تترقب والمدرب البعداني يتحدث عن مباراة مختلفة تماما

الخميس 01 سبتمبر-أيلول 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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تتجه أنظار الجماهير اليمنية، مساء اليوم الخميس، الى ملعب مستغانم في وهران بالجزائر، حيث يلتقي منتخب اليمن نظيره السوداني في ربع نهائي كأس العرب للناشئين تحت سن 17 سنة الساعة العاشرة بتوقيت مكة.

ويسعى ناشئو اليمن لتحقيق انتصار يضعهم في نصف النهائي، ومواصلة تقدم مستويات ونتائج جيدة، وتكرار انجاز العام الماضي، حين توج المنتخب بكأس غرب آسيا، وهو اول لقب في تاريخ المنتخبات اليمنية.

وفي المؤتمر الصحفي قبيل المباراة ، تحدث مدرب المنتخب الوطني للناشئين محمد البعداني أن مباراة ربع النهائي تختلف تماماً عن نظام المجموعات كونها بمثابة مباراة كؤوس بنظام خروج المغلوب.

وعبر الكابتن البعداني عن سعادته بتصدر المجموعة الثانية والوصول إلى هذه المرحلة في ظل وجود منتخبات قوية ضمن المجموعة ، متمنياً تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار في البطولة.

وأضاف: منتخبنا سيخوض مباراة أمام منتخب قوي نكن له كل الاحترام ويمتلك مفاتيح كثيرة وشاهدته أمام الجزائر وأمام فلسطين ولديه أكثر من لاعب جيد وإن شاء الله نكون في الموعد بإذن الله تعالى.

ولفت إلى أن اللاعب اليمني موهوب بالفطرة واليمن ولادة للمواهب وهذا الجيل من اللاعبين الصغار يؤكد أن اليمن زاخرة بالمواهب بشهادة بعض المدربين ومنهم مدرب المنتخب القطري الذي أشار إلى أن قدرات اللاعب اليمني شبيهة باللاعب البرازيلي من حيث المهارات وهو شيء مكتسب بالفطرة يكون اللاعب اليمني موهوب ولا تنقصه سوى الامكانات.

وأضاف: اللاعب اليمني وأنا واحد منهم حياتنا صعبة وتعودنا على عيش حياة قاسية ولا نلتفت إلى امكانات غيرنا ونحن راضون بامكاناتنا ولا نتذمر أو نُحبط من الجوانب السلبية ونحاول نبدع ، وقد شاهدت الجميع إمكانات اللاعب اليمني وما يمتلكه من روح عالية داخل الملعب.

وتطرق البعداني إلى إختلاف المدرستين الآسيوية والافريقية ، حيث تتسم الكرة الأفريقية بالقوة البدنية إلا أن منتخب الناشئين دخل مرحلة جديدة ووصل اللاعبين إلى مرحلة متقدمة واكتسبوا المزيد من الخبرة وتم إعدادهم بصورة جيدة من قبل الجهاز الفني من أجل التعامل البدني المناسب خلال مواجهة السودان.

واكدً أن الجميع فائز في البطولة العربية ولا يوجد خاسر بحكم الالتقاء بين الأشقاء وهو الهدف من البطولة ، متمنياً أن خوض مباراة جميلة للمنتخبين بغض النظر عن الذي سيتأهل إلى نصف النهائي كون ما يربط البلدين الشقيقين أكبر من مباراة كرة قدم.

مدرب السودان: المنتخب اليمني يتحلى بروح قتالية

من جانبه عبر مدرب المنتخب السوداني محمد موسى ، عن سعادته بمواجهة منتخب يمن العروبة الذي يمتلك لاعبين مميزين ووصل إلى مرحلة جيدة.

وقال أنه تابع منتخبنا في دور المجموعات وقدم أداء طيب ويمتلك عناصر مميزة.

واكدً أن جميع المنتخبات أصبحت كتاب مفتوح والجميع بات يعرف طريقة لعب كل المنتخبات ، ويطمح للوصول بالمنتخب السوداني إلى مرحلة أبعد خاصة في ظل ما يتمتع به من مستوى جيد ومنظومة جماعية وتنوع في الأداء.

ولفت إلى أن كرة القدم مبنيه على احترام المنافس، وبالتالي إن منتخب السودان يحترم منتخبنا للناشئين الذي يلعب بصورة منظمة ويتحلى لاعبوه بروح قتالية وهي نفس العناصر التي يمتلكها المنتخب السوداني.

اجتماع فني

وعقد ظهر اليوم الاجتماع الفني للمنتخبات المتاهلة لربع نهائي بطولة كأس العرب لناشئي كرة القدم المقامة حاليا في مدينة وهران الجزائرية

واكد مدير منتخب الناشئين الكابتن احمد الحسني ان المنتخب سيلعب مباراته في ربع النهائي امام المنتخب السوداني بالزي الاحمر الاحمر الاسود

وقال ان الاجتماع ناقش موضوع البطاقات الصفراء والحمراء التي حصل عليها بعض اللاعبين في دور المجموعات حيث اقر الغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها اي لاعب فيما اللاعب الذي حصل على بطاقتين صفراء فيتم توقيفه في ربع النهائي وبذلك يتأكد أن ليس هناك أي لاعب موقوف من منتخبنا.

وأضاف ان اللجنة طلبت من جميع المنتخبات المتاهلة ضرورة احترام النشيد الوطني لدول المنتخبات المتاهلة

طاقم الحكام

بقواسه إلياس - حكم ساحة / الجزائر

محمد سراج - مساعد أول / الجزائر

ابراهيم الحملاوي - مساعد ثاني / الجزائر

عمار اشكناني - حكماً رابعاً / الكويت

أحمد مجاهد - مراقب المباراة / مصر

خليل جلال - مراقب الحكام / السعودية