وزير الأوقاف: 13 ألف يمني حصل على تأشيرة العمرة منذ منتصف الشهر الماضي

الخميس 11 أغسطس-آب 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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اكد وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، ان 13 ألف معتمراً حصلوا على تأشيرة أداء العمرة منذ بدء إصدار تأشيرات العمرة منتصف الشهر الماضي. وجدد الوزير شبيبة في الحفل التكريمي الذي أقامه الإتحاد السياحي اليمني بمدينة جدة السعودية بمناسبة نجاح موسم الحج، حرص الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمعتمرين من كافة أنحاء اليمن.

وأشار الوزير الى نجاح موسم الحج للعام الهجري 1443هـ من كافة الجوانب التنظيمية ومختلف الترتيبات والخدمات التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام..مشيداً بدور الاتحاد السياحي اليمني والجهود التي بذلتها الوكالات السياحية واللجان الفنية ولجان الخدمات والطواقم الطبية والإعلامية وإسهامها الكبير في نجاح موسم الحج.

وثمن وزير الأوقاف، جهود وزارة الحج والعمرة السعودية وتعاونها المثمر مع الوزارة في مختلف المجالات وتذليل الصعوبات امام الحجاج اليمنيين.

.مشيداً بالتحديثات المهمة في الخدمات والترتيبات التي أدت إلى نجاح حج هذا الموسم بكل المقاييس.

بدوره أشار رئيس الإتحاد السياحي اليمني باسل حزام، الى أن هذا الحفل التكريمي يأتي تقديراً وعرفاناً من الاتحاد للجهود الكبيرة لقيادة وزارة الأوقاف والإرشاد وما قدمته للوكالات السياحية من تسهيلات على كافة المستويات الأمر الذي انعكس ايجاباً على خدمة وراحة الحجاج اليمنيين ..لافتاً الى أن تكريم الوكالات المتميزة واللجان والطواقم والجهات المعنية بشؤون الحج يمثل دافعاً لاستمرارية النجاح والتميز وتقديم الأفضل في مواسم الحج القادمة.