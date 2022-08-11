المهرة :حلقة نقاشية حول حقوق الموظف في القانون اليمني وزير الأوقاف: 13 ألف يمني حصل على تأشيرة العمرة منذ منتصف الشهر الماضي اصلاح المهرة يقيم مجلس عزاء في وفاة امين عام الحزب بمحافظة الحديدة الاتحاد الأوروبي يعلن موقفه من أحداث شبوه بعد سيطرة القوات الانفصاليه عليها عدن.. رئيس المحكمة العليا يؤدي اليمين القانونية تفاصيل و أسرار جديدة تكشف لأول مرة في 170 ثانية من عملية اغتيال الجعبري المعقدة صحفي يمني يروي لمأرب برس جانبا من قصته في سجون الحوثيين ومقابل ماذا افرجوا عنه؟ الأرصاد اليمنية تحذر المواطنين في هذه المحافظات وتدعو الى توخي الحيطة مسئول سابق: المجلس الرئاسي شرعن قصف الطيران الإماراتي للجيش والأمن في شبوة ولدينا خيارات اخرى تصريح لمصدر مسئول في رئاسة الجمهورية حول أحداث شبوة وحقيقة لقاء العليمي بقيادات في حزب الإصلاح
اكد وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، ان 13 ألف معتمراً حصلوا على تأشيرة أداء العمرة منذ بدء إصدار تأشيرات العمرة منتصف الشهر الماضي. وجدد الوزير شبيبة في الحفل التكريمي الذي أقامه الإتحاد السياحي اليمني بمدينة جدة السعودية بمناسبة نجاح موسم الحج، حرص الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمعتمرين من كافة أنحاء اليمن.
وأشار الوزير الى نجاح موسم الحج للعام الهجري 1443هـ من كافة الجوانب التنظيمية ومختلف الترتيبات والخدمات التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام..مشيداً بدور الاتحاد السياحي اليمني والجهود التي بذلتها الوكالات السياحية واللجان الفنية ولجان الخدمات والطواقم الطبية والإعلامية وإسهامها الكبير في نجاح موسم الحج.
وثمن وزير الأوقاف، جهود وزارة الحج والعمرة السعودية وتعاونها المثمر مع الوزارة في مختلف المجالات وتذليل الصعوبات امام الحجاج اليمنيين.
.مشيداً بالتحديثات المهمة في الخدمات والترتيبات التي أدت إلى نجاح حج هذا الموسم بكل المقاييس.
بدوره أشار رئيس الإتحاد السياحي اليمني باسل حزام، الى أن هذا الحفل التكريمي يأتي تقديراً وعرفاناً من الاتحاد للجهود الكبيرة لقيادة وزارة الأوقاف والإرشاد وما قدمته للوكالات السياحية من تسهيلات على كافة المستويات الأمر الذي انعكس ايجاباً على خدمة وراحة الحجاج اليمنيين ..لافتاً الى أن تكريم الوكالات المتميزة واللجان والطواقم والجهات المعنية بشؤون الحج يمثل دافعاً لاستمرارية النجاح والتميز وتقديم الأفضل في مواسم الحج القادمة.