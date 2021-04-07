دورة للجان الرقابة والتفتيش للمنظمات الأعضاء بشبكة النماء (YDN)

الأربعاء 07 إبريل-نيسان 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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عُقِدَتْ اليوم بسيئون دورة تدريبية لأعضاء لجان الرقابة والتفتيش للمنظمات والمؤسسات الأعضاء بشبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية (YDN) بوادي حضرموت برعاية مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

وهدفت الدورة التي شارك في تقديمها نائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء محمد خميس التميمي والمدرب سالم صبيح إلى إكساب 35 مشاركا ومشاركة من اعضاء لجان الرقابة والتفتيش ، معارف ومهارات عملية في كيفية إعداد خطة الرقابة والتفتيش وأسس إعداد التقرير ، ومدى توفر معايير الجودة الدولية في العمل المؤسسي لكل منظمة .

وفي اختتام الدورة أكد مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبد الله باجهام الى أن نجاح الأعمال واستمراريتها يتحقق من خلال المتابعة التي تستهدف تصويب الأخطاء وتحسين مستوى الأداء .

مؤكدا الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العديد من المشتغلين في هذا القطاع والعمل على إضفاء جوانب جديدة تسهم في ترسيخ مبدأ الرقابة ، معربا عن أمله في أن تنعكس نتائج الدورة وآثارها في والواقع المحلي .

من جانبه أشار مدير مكتب الشبكة بالوادي مبارك يسلم بن شهاب الى أهمية الدورة في خلق مزيد من التكامل بين الهيئات الإدارية ولجان الرقابة والتفتيش للنهوض بدور تلك المنظمات لتؤدي واجبها على الواقع ولتساهم في إحداث صورة جمالية في مسار التنمية من خلال توجيه اداء مسار عمل الهيئات الإدارية نحو الأهداف الخاصة وأهداف التنمية المستدامة.

وجرى في حفل الافتتاح تكريم مدربي الدورة بدروع تذكارية وتوزيع الشهادات على المشاركين .

الى ذلك عقدت شبكة النماء ملتقى الجمعيات والمؤسسات الأعضاء بالشبكة تخلله استضافة مدير مكتب الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة حضرموت ابراهيم التميمي وعرض قصص نجاح المخيمات الصحية لمؤسسة البادية للتنمية وحلقة نقاش حول دور الاعلام في عكس انشطة وبرامج منظمات المجتمع المدني وفق متطلبات المرحلة وبما يسهم في تعزيز تدخلات المنظمات الدولية المانحة بمناطق الوادي والصحراء .