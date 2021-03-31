القضاء يلزم فنان مصري بدفع 500 ألف جنيه لسمية الخشاب

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ألزمت محكمة أسرة سيدي جابر في الإسكندرية الفنان أحمد سعد بدفع 500 ألف جنيه والمصاريف وأتعاب المحاماة، لطليقته الفنانة سمية الخشاب.

وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى القضائية “الثانية” المُقامة من سمية الخشاب ضده، بغرض الحصول على مؤخر الصداق الموثق في قسيمة الزواج.

وخلال الجلسة السابقة، والتي غاب عنها الطليقان، ذكر شاهدان تابعان لأحمد سعد، أنه منذ بدء الخلافات بين الطليقين، تدخل وسيط يدعى “ع. ال” في جلسة عرفية، في سبتمبر 2019، لإنهاء الخلاف بينهما، وتم الاتفاق بأن تحصل الخشاب على مبلغ مالي 800 ألف جنيه كمستحقاتها.