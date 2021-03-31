أطعمة ومشروبات انتبه ولا تتناولها على معدة فارغة الفنان محمد عساف يكشف للجمهور هكذا عثرت على زوجتي خلال رحلة لندن القضاء يلزم فنان مصري بدفع 500 ألف جنيه لسمية الخشاب مأرب تفتتح مخيما جديدا لإيواء مئات الأسر النازحة بالمحافظة في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي.. الحوثيون يعترفون بقصف مخيمات النازحين بمأرب ويتوعدون باستمرار قصفهم ويسوقون مبررات ”قبيحة وعقيمة“ حزب الإصلاح بحضرموت يعلن موقفه من استهداف المتظاهرين بالمكلا لماذا تراجعت معدلات البطالة في السعودية ؟ إدارة بايدن تفاجئ إسرائيل بتعديل قرار سابق اعتمده ترامب بشأن الأراضي المحتلة لماذا يهتم اليابانيون بالغربان؟ مجلس الأمن الدولي يتسلم تقرير مدعم بالوثائق والأدلة يؤكد ارتباط ”الحوثي“ بـ”القاعدة“ و”داعش“ (تفاصيل التقرير)
ألزمت محكمة أسرة سيدي جابر في الإسكندرية الفنان أحمد سعد بدفع 500 ألف جنيه والمصاريف وأتعاب المحاماة، لطليقته الفنانة سمية الخشاب.
وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى القضائية “الثانية” المُقامة من سمية الخشاب ضده، بغرض الحصول على مؤخر الصداق الموثق في قسيمة الزواج.
وخلال الجلسة السابقة، والتي غاب عنها الطليقان، ذكر شاهدان تابعان لأحمد سعد، أنه منذ بدء الخلافات بين الطليقين، تدخل وسيط يدعى “ع. ال” في جلسة عرفية، في سبتمبر 2019، لإنهاء الخلاف بينهما، وتم الاتفاق بأن تحصل الخشاب على مبلغ مالي 800 ألف جنيه كمستحقاتها.