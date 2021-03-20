مليشيات الإمارات في الجنوب تواصل اختطاف مدير مكتب محافظ مأرب ومسئولين آخرين رويترز تكشف نقطة الخلاف الرئيسية حول المبادرة الأمريكية للحل في اليمن وتراجع في موقف الحوثيين غريفيث في عدن للمرة الثانية هجوم حوثي جديد على السعودية ورواية مختلفة للتحالف أحداث وتغيرات قد تعمل على إنهاء الحرب في اليمن وواشنطن تقترح جدولاً سريعاً لمحادثات يمنية وتدعو المليشيات الحوثية على أغتنام الفرصة تفاصيل الحريق في مصفاه النفط بالرياض جراء هجمات للمليشيات الحوثية بمسيرات مفخخة وإدانات عربية ودولية عودة واتسآب للعمل بعد تعطلة في معظم دول العالم دبلوماسيون يكشفون عن مخطط السعودية ومصر تجاه قطر يثير الإستغراب والدهشة لبعض الأطراف تفاصيل أعنف الموجهات الطاحنة في مأرب استمرت 35 ساعة والجيش الوطني يعلن عن خسائر المليشيات بالأرقام رونالدو يضيف إلى جعبته رقماً قياسياً جديد في الدوري الإيطالي
قالت وكالة رويترز ان نقطة الخلاف الرئيسية بشأن المبادرة الأمريكية للسلام في اليمن، هي مطالبة الحوثيين للتحالف برفع (ما أسموه) الحصار قبل الاتفاق على أي هدنة.
وقال الحوثيون، يوم الجمعة، إن النقاش حول الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في اليمن، مستمر على الرغم من رفضهم السابق لها.
وتحدث ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام لوكالة “رويترز” قائلا : “نحن ناقشنا هذه الاقتراحات ونقدم بديلا لها وثمة فرق بين رفض النقاش ورفض مقترح أو مناقشته.. ولهذا (فإن) النقاش مستمر”.
وقام المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج بجولة في المنطقة هذا الشهر للضغط على الأطراف المتحاربة باتجاه هدنة شاملة تمهد الطريق لإحياء محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.
وقالت ثلاثة مصادر مشاركة في المحادثات إن هناك نقطة خلاف رئيسية عالقة تتمثل في مطلب الحوثيين رفع (ما أسموه) الحصار قبل الاتفاق على أي هدنة.
وتدعو جماعة الحوثي التحالف العربي إلى "وقف شامل لإطلاق النار، وفك الحصار، على أن يبدأ ذلك بإدخال جميع السفن المحتجزة خلال 48 ساعة"،وفق الوكالة.
وكان متحدث الحكومة اليمنية راجح بادي اكد ان الحوثيين نقضوا الاتفاق الذي ينظم عملية دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.
الى ذلك نقلت رويترز عن مسؤول سعودي قوله أن التصعيد العسكري في مأرب وغيرها يظهر رغبة إيران في الضغط على الولايات المتحدة في الملف النووي بشكل غير مباشر ولا أرى سببا آخر.