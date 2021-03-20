رويترز تكشف نقطة الخلاف الرئيسية حول المبادرة الأمريكية للحل في اليمن وتراجع في موقف الحوثيين

السبت 20 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قالت وكالة رويترز ان نقطة الخلاف الرئيسية بشأن المبادرة الأمريكية للسلام في اليمن، هي مطالبة الحوثيين للتحالف برفع (ما أسموه) الحصار قبل الاتفاق على أي هدنة.

وقال الحوثيون، يوم الجمعة، إن النقاش حول الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في اليمن، مستمر على الرغم من رفضهم السابق لها.

وتحدث ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام لوكالة “رويترز” قائلا : “نحن ناقشنا هذه الاقتراحات ونقدم بديلا لها وثمة فرق بين رفض النقاش ورفض مقترح أو مناقشته.. ولهذا (فإن) النقاش مستمر”.

وقام المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج بجولة في المنطقة هذا الشهر للضغط على الأطراف المتحاربة باتجاه هدنة شاملة تمهد الطريق لإحياء محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.

وقالت ثلاثة مصادر مشاركة في المحادثات إن هناك نقطة خلاف رئيسية عالقة تتمثل في مطلب الحوثيين رفع (ما أسموه) الحصار قبل الاتفاق على أي هدنة.

وتدعو جماعة الحوثي التحالف العربي إلى "وقف شامل لإطلاق النار، وفك الحصار، على أن يبدأ ذلك بإدخال جميع السفن المحتجزة خلال 48 ساعة"،وفق الوكالة.

وكان متحدث الحكومة اليمنية راجح بادي اكد ان الحوثيين نقضوا الاتفاق الذي ينظم عملية دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.

الى ذلك نقلت رويترز عن مسؤول سعودي قوله أن التصعيد العسكري في مأرب وغيرها يظهر رغبة إيران في الضغط على الولايات المتحدة في الملف النووي بشكل غير مباشر ولا أرى سببا آخر.