هكذا احتفى ليفربول بذكرى رباعية صلاح ضد واتفورد (شاهد)

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يتصدر صلاح أيضا في هذا الموسم قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا- أرشيف
استعاد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ذكرى تسجيل النجم الدولي المصري محمد صلاح الرباعية التاريخية "سوبر هاتريك" في شباك واتفورد، خلال مباراة جمعت الفريقين في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي في موسم 2017-2018.
ونشر حساب ليفربول على تويتر، فيديو احتفاء بأهداف صلاح، اليوم الأربعاء (17 آذار/مارس)، الذي يصادف الذكرى الثالثة لتسجيل الفرعون المصري لرباعيته التاريخية.
وكتب "الريدز" تعليقا على الفيديو: "في مثل هذا اليوم من العام 2018، محمد صلاح يسجل رباعية في شباك واتفورد على ملعب آنفيلد".
يذكر أن صلاح في ذلك الموسم، توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 32 هدفا.
ويتصدر صلاح أيضا هذا الموسم حتى الآن قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا متفوقا بفارق هدف واحد عن مطارديه البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير واللذين يتشاركان الوصافة برصيد 16 هدفا لكل منهما.