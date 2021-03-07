تفاصيل عملية التفاف نفذها الحوثيون عبر هجوم كبير للوصول إلى ”صافر“ بعد فشلهم في ”الكسارة“ و”الزور“

الأحد 07 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفشلت قوات الجيش الوطني ورجال القبائل مسنودين بطيران التحالف العربي، الأحد 7 مارس/آذار، محاولة التفاف نفذتها ميليشيا الحوثي، محاولة التقدم نحو حقول النفط والغاز في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).

وبحسب مصادر عسكرية فان الحوثين حشدوا المزيد من القوات إلى محافظة مأرب، وحاولوا تنفيذ عملية التفاف عبر هجوم كبير على جبهة "العلم" شمال غرب المحافظة، بهدف التقدم نحو منطقة "صافر"، التي يوجد بها حقول النفط والغاز.

وأوضحت المصادر ان قوات الجيش والمقاومة تصدت للهجوم، واستعادت موقعين كانا سقطا في يد الحوثيين، فيما تدور المواجهات في الموقع الثالث، مؤكدة مصرع العشرات من الحوثيين فجر اليوم، بعد معارك استمرت نحو عشر ساعات في جبهة العلم، منذ مساء السبت.

وطبقاً لهذه المصادر، فإن ميليشيا الحوثي، وبعد أن خسرت المئات من المقاتلين في جبهات الكسارة والزور تحديداً، حاولت تنفيذ هجوم آخر عبر جبهة العلم، أملاً في تحقيق تقدم يعوض عن خسائرها في تلك الجبهات، لكنها منيت بخسائر مماثلة على يد القوات الحكومية، ومقاتلات التحالف ومدفعيته الميدانية، التي دمرت عدداً من الآليات، بما فيها عربات نقل الجنود، بمن كانوا على متنها.



وتحاول المليشيا الحوثية المدعومة من إيران منذ مطلع الشهر الماضي اجتياح محافظة مأرب النفطية وذات الكثافة السكانية العالية لكنها فشلت مع استبسال ومقاومة واسناد من التحالف العربي حيث تكبدت المليشيا خسائر فادحة.