بعد انتفاضة مذهلة أمام أشبيلية ...برشلونة يبلغ نهائي كأس إسبانيا

الخميس 04 مارس - آذار 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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انتفض برشلونة من تأخره بهدفين في مباراة الذهاب ليفوز 3-صفر على ضيفه أشبيلية بعد وقت إضافي أمس الأربعاء ويبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بتفوقه 3-2 في النتيجة الإجمالية.

وأحرز المهاجم الدنماركي مارتن بريثويت هدف الحسم بضربة رأس في بداية الوقت الإضافي بعدما منح عثمان ديمبلي التقدم لبرشلونة بعد 12 دقيقة وأدرك جيرارد بيكي التعادل في مجموع المباراتين في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع بعد طرد فرناندو لاعب أشبيلية، بحسب رويترز.

ولجأ أشبيلية للدفاع منذ البداية لكنه أهدر فرصة لإدراك التعادل في بداية الشوط الثاني عندما أضاع لوكاس أوكامبوس ركلة جزاء.

ويلعب برشلونة ضد ليفانتي أو أتليتيك بيلباو في النهائي في أشبيلية في 17 أبريل/ نيسان إذ سيسعى الفريق القطالوني لتمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 31