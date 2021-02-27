جبهات مأرب تواصل حصد جماجِم الحوثيين..حصيلة أولية بـصرعى المليشيات خلال الساعات الماضية

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خاض أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية خلال الساعات الماضية معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهات القتال المختلفة غرب محافظة مارب، وكبّدوها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة ، أن المعارك التي خاضها الأبطال خلال الـ30 ساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشجح أسفرت عن مصرع أكثر من 350 عنصراً من المليشيا الحوثية، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى.
وأضاف أن الأبطال كبّدوا المليشيا خسائر أخرى فادحة في العتاد، ومن ضمنها تدمير 8 أطقم كانت تحمل معدات وذخائر، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 6 أطقم حوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى المليشيا في ذات الجبهات.
واوضح المصدر بان طيران التحالف استهدف ايضـــا تجمعات للمليشيا الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهات صرواح والمشجح والكسارة، وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.
وللأسبوع الثاني على التوالي، يخوض أبطال الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية معارك استنزاف واسعة ضد مرتزقة إيران في اليمن، على امتداد مسرح العمليات القتالية من شرق مدينة الحزم بالجوف إلى جنوب مارب، وسط خسائر بشرية ومادية لا تحصى في صفوف المليشيات.