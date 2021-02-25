بن زايد يبلغ بن مبارك موقف الإمارات من الشرعية والانقلاب ويحثه على أمر واحد

الخميس 25 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، موقف بلاده الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية ووقوفها المستمر إلى جانب جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وحث عبدالله بن زايد خلال لقائه وزير خارجية اليمن احمد بن مبارك في ابوظبي، على توحيد الخطاب الإعلامي والسياسي بين البلدين إزاء تطورات الأوضاع الراهنة.

واعرب عن استعداد دولة الإمارات لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لليمن في مختلف المجالات.

من جانبه تحدث بن مبارك مع بن زايد حول اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة ومليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من الامارات.

حيث أشار بن مبارك إلى أهمية استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض حتى تقوم الحكومة اليمنية بمهامها بأكمل وجه في تطبيع الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن من خلال تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية للتعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقال أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية إلا أن هناك إصرارا على توفير الخدمات والمساهمة في عملية التعافي الاقتصادي للبلاد وتحسين الأوضاع المعيشية وعودة مؤسسات الدولة.

وبحث الجانبان العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتنميتها وتنسيق مواقف البلدين إزاء التطورات السياسية على الساحة اليمنية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتتهم الامارات بعرقلة عمل الحكومة الشرعية ،ودعمها لمليشيات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، في عدن ومدن في جنوب وشرق اليمن .