مأرب تتصدر مباحثات وزير الخارجية اليمني مع المبعوث الأممي

الأربعاء 24 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، التصعيد العسكري الذي تشنه مليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب.

واعتبر الوزير بن مبارك أن الهجوم العسكري الذي تشنه المليشيا الانقلابية على محافظة مأرب منذ أكثر من اسبوعين واستمرار قصفها للمدنيين والنازحين في هذه المحافظة المسالمة يثبت أن قرار هذه المليشيات مرهون بيد النظام الإيراني..

وأكد أن كل تلك المعطيات تثبت أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران غير جادة للسلام ..داعياً إلى الضغط على هذه المليشيات لوقف عدوانها على اليمنيين كون العنف لا يولد إلا العنف، وأن القتل لا يولد إلا القتل وأن وهم ونشوة القوة تتلاشى أمام إرادة وتصميم اليمنيين.

وجدد وزير الخارجية، التزام الحكومة اليمنية بمواصلة انخراطها الإيجابي في جهود إحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن ودعمها لكل الجهود الأممية الرامية لإحلال السلام في اليمن.

من جانبه، عبر المبعوث الأممي، عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة مأرب.. مؤكداً أن التوصل إلى حل سياسي يلبي طموحات اليمنيين عبر التفاوض وهو الحل لإنهاء الحرب في اليمن.