تحركات حكومية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر و”بن مبارك“ يزور الامارات

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت مصادر حكومية، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، ان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، بدأ جولة دبلوماسية تشمل خمس عواصم خليجية.



واكدت المصادر إن "وزير الخارجية سيصل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم، في جولة خليجية من المرتقب أن تشمل البحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان".



وأضاف، أن الزيارة "نتيجة طبيعة للأجواء الايجابية بعد قمة العُلا الخليجية"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".



ومن شأن الزيارة إلى قطر أن تعيد العلاقة الدبلوماسية بين البلدين بعد قطع للعلاقات دام أكثر من 3 أعوام بسبب الأزمة الخليجية.



ومنذ نحو أسبوعين بدأ الوزير جولة إلى السعودية التقى فيها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وعقد اجتماعات عديدة مع سفراء ومبعوثين عرب وغربيين، كما شملت اللقاءات أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

ويكمن الهدف وراء تلك الجولة "تنسيق المواقف السياسية، وحشد الدعم لحكومة الكفاءات السياسية"، فضلا عن "التنسيق مع الأشقاء في الخليج وإطلاعهم على المستجدات السياسية، إلى جانب استعراض الفرص والتحديات أمام الحكومة" حسب المصدر.

والاثنين، استعرض أمين مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف ووزير الخارجية بن مبارك في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في اليمن، وشدد الجانبان على أهمية التنسيق المشترك لدعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف هجومها على مأرب واستهداف المدنيين والمخيمات.