رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية يوجه رسالة لأحلام

الثلاثاء 23 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، الفنانة الإمارتية أحلام على ألبومها الغنائي الجديد الذي ضم مجموعة من الجنسيات المختلفة من دول الخليج.

وكتب: “شكراً للفنانة الكبيرة أحلام وأخوي وعشرة عمري نواف عبد الله ولروتانا.. عمل كلماته من سعودي ولحنه من كويتي وأداء كبير من بنت الإمارات، يثبت أن الفن الخليجي قادر على الوصول والتميز”.

وأضاف: “خليجنا واحد، يجمعنا الدم والنسب والتاريخ”. ويشار إلى أن فدوة عيونك يضم مجموعة كبيرة من الأغاني باللهجة الخليجية، منها فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه وغيرها.