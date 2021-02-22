السعودية تعلن صدور أمر سامي يخص الطلاب والعام الدراسي

الإثنين 22 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن وزير التعليم في السعودية الدكتور حمد آل الشيخ اليوم الاثنين «صدور الأمر السامي باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة».

وقال وزير التعليم عبر حسابه في «تويتر» إن هذا الأمر يأتي حرصاً من القيادة على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية.