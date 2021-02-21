اتفاق مصري-إسرائيلي جديد

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اتفق وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الأحد، خلال زيارته إلى إسرائيل، مع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، على إبرام اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليڤياثان الإسرائيلي بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري.
وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان اليوم حول لقاء الوزيرين المصري والإسرائيلي: "اتفق الوزيران على العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليڤياثان بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري".
وأضافت الوزارة في بيانها أن اللقاء يهدف إلى "دعم التعاون المشترك في مجال الطاقة مما يساهم في دعم أمن الطاقة للدولتين".
وأشارت إلى أنه "عقب خطوات دعم التعاون في هذا الشأن من خلال إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، أوضح الوزيران دعمهما لإنشاء بنية تحتية للطاقة مترابطة وقويه في منطقة شرق المتوسط بهدف تعظيم موارد واحتياطيات الغاز الطبيعي في المنطقة".
كما وناقش الوزيران، عددا من الفرص المختلفة لاستقلال الطاقة للفلسطينيين من خلال عدة مشروعات مثل تنمية حقل غزة البحري، وإنشاء محطة للطاقة الكهربائية في مدينة جنين، وإمداد الغاز الطبيعي للفلسطينيين".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وصل وزير البترول المصري في زيارة رسمية هي الأولى لوزير مصري إلى إسرائيل منذ 5 أعوام. واستقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقر رئاسة الوزراء بالقدس الغربية بحضور وزير الطاقة يوفال شتاينتس.
واعتبر نتنياهو، زيارة وزير البترول المصري، لإسرائيل، في إطار دعم أهداف وجهود منتدى غاز شرق المتوسط "فرصة هائلة لتحقيق تعاون إقليمي بين مصر وإسرائيل والدول الأخرى".