صعود جديد للدولار والسعودي على حساب الريال اليمني.. تعرف على سعر الصرف الآن ابنة صدام حسين تكشف تفاصيل هروبها من العراق وموقفها من غزو والدها للكويت هي الثانية خلال ساعات.. الدفاعات السعودية تعترض مفخخة في الأجواء اليمنية الحوثي قلق على حقوق الإنسان في أمريكا ويتحدث عن إعتقال طلاب يمنيين.. وناشطون يردون أول دولة تصدر جواز سفر كورونا مستجدات مأرب.. الجيش الوطني في جبهة الكسارة يعلن السيطرة الكاملة واستعادة مواقع مهمة تطورات غير مسبوقة وخطيرة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحد يعلن عن زيارة مفاجئة للقاء السراج حسن يوسف يخرج عن صمتة ويكشف سبب غيابه عن التمثيل 7 أعراض فيك تشير إلى أن الكبد في خطر تغير مفاجئ في سير المعارك في مأرب والأمم المتحدة تشعر بالقلق وتدعو لوقف الحرب فوراً
تواصل رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق، الكشف عن المزيد من الأسرار في سلسلة لقاءاتها مع قناة "العربية"، منها تفاصيل هروبها من العراق، وموقفها من إمكانية العودة مجددا إلى البلاد.
وفي الحلقة الثالثة، تتحدث رغد عن ذكرياتها حول احتلال الكويت، فضلا عن رأيها إذا ما كان والدها أخطأ في قرار الحرب
وتتضمن الحلقة جانبا إنسانيا، يتمثل في أيام رغد الأخيرة في العراق وذكرياتها بعد قصف مزرعتها.
وتكشف رغد أيضا طريقة هروبها من العراق ومن ساعدها للخروج وصولا إلى الحدود السورية.
وتجيب رغد حول ممتلكاتها، وعما إذا كانت استطاعت تهريب بعضها.
كما يتضمن الجزء الثالث حديثا مستفيضا عن ظروف مقتل شقيقيها قصي وعدي، وكيف تمت الوشاية بهما.
وتبث "العربية" الحلقة الثالثة اليوم الساعة 19 بتوقيت السعودية، 16 بتوقيت غرينتش.