ابنة صدام حسين تكشف تفاصيل هروبها من العراق وموقفها من غزو والدها للكويت

الأربعاء 17 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تواصل رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق، الكشف عن المزيد من الأسرار في سلسلة لقاءاتها مع قناة "العربية"، منها تفاصيل هروبها من العراق، وموقفها من إمكانية العودة مجددا إلى البلاد.

وفي الحلقة الثالثة، تتحدث رغد عن ذكرياتها حول احتلال الكويت، فضلا عن رأيها إذا ما كان والدها أخطأ في قرار الحرب

وتتضمن الحلقة جانبا إنسانيا، يتمثل في أيام رغد الأخيرة في العراق وذكرياتها بعد قصف مزرعتها.

وتكشف رغد أيضا طريقة هروبها من العراق ومن ساعدها للخروج وصولا إلى الحدود السورية.

وتجيب رغد حول ممتلكاتها، وعما إذا كانت استطاعت تهريب بعضها.

كما يتضمن الجزء الثالث حديثا مستفيضا عن ظروف مقتل شقيقيها قصي وعدي، وكيف تمت الوشاية بهما.

وتبث "العربية" الحلقة الثالثة اليوم الساعة 19 بتوقيت السعودية، 16 بتوقيت غرينتش.