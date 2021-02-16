شاهد: رغد صدام حسين تواصل كشف الأسرار.. خيارات مطروحة لتقسيم العراق ودور والدها وشقيقها في قتل زوجها

الثلاثاء 16 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 410

تواصل رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، اليوم الثلاثاء، سرد ذكرياتها في اللقاء مع قناة "العربية"، وتتطرق في الحلقة الثانية إلى ذكرياتها مع حرب إيران التي تزامنت مع زواجها من حسين كامل.

في الجزء الثاني من السلسلة، تتحدث رغد عن الظروف التي أحاطت بزواجها من حسين كامل، وموقف والدها منه، وكيف صعد نجمه ليصبح الرجل الثاني في العراق.

كما تتطرق رغد إلى ظروف انشقاق زوجها على والدها وذهابه إلى الأردن، ثم العودة إلى العراق.

وتكشف رغد تفاصيل جديدة حول عملية الاغتيال وعما إذا كان شقيقها عدي له دور في عملية القتل، فضلا عن دور والدها صدام حسين.

وكانت رغد صدام حسين قد عبرت عن قلقها الشديد من "تقسيم العراق" أو تحوله لدولة فيدرالية، قائلة "لا أتمنى أن أرى هذا اليوم في بلادي".

وقالت في الجزء الأول الذي عرض الاثنين من سلسلة حصرية مع "العربية"، إن موضوع "تقسيم العراق أصبح أحد الخيارات المطروحة على الساحة السياسية"، مشددة على "أن لكل مرحلة متطلباتها إلا تقسيم الوطن".

وأكدت رغد ابنة صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق، أن التدخل الإيراني في المنطقة سافر، مشيرة إلى أن "الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية".

كما اعتبرت أن وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها أقرت أيضا أنه كان يتم التعامل بقسوة في حالات معينة.

وقالت إنه "عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية".

وعند سؤالها عن تبوئها لمناصب سياسية في المستقبل القريب أجابت أن كل شيء وارد وكل الاقتراحات موجودة.

كما لم يخلُ الحديث عن الغزو الأميركي للعراق عام 2003 الذي بسببه تركت العراق ولجأت إلى سوريا ثم الأردن.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الحلقات الخاصة مع ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تبث على قناة العربية والحدث وشاهد vip، وبدأت اعتباراً من اليوم الاثنين في 16:00 بتوقيت غرينتش، 19:00 بتوقيت ⁧ السعودية.