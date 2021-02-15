رغد صدام حسين تستعد لنشر خفايا مثيرة على قناة العربية فهل ستفجر أزمة سياسية بين ثلاث دول عربية بينها السعودية؟

الإثنين 15 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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هل تسببت رغد صدام حسين في أزمة بين ثلاث دول عربية هي العراق والسعودية والأردن؟.

سؤال يطرح عقب مطالبة لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس نواب بلادها، وزارة الخارجية العراقية باستدعاء سفيري السعودية والأردن، وتسليمهما مذكرتي احتجاج على خلفية نشر أخبار عن لقاء مرتقب لها على قناة "العربية" تتحدث فيه عن دور إيران في العراق، وأن الأولى استباحت بلادها.

وبحسب موقع " رووداو" العراقي، فقد قدم رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين عبد الاله النائلي خطاباً رسمياً لوزارة الخارجية، لاستدعاء سفيري مملكتي الأردن والسعودية لتسليمهم مذكرة احتجاج، على هذا اللقاء.

وأوضح النائلي أن استدعاء السفير السعودي يأتي لأن قناة "العربية" قناة سعودية، أما سفير الأردن فإن استدعاءه لكون بلاده هي مقر إقامة رغد صدام حسين.

وقالت اللجنة في خطابها إن هذه الاستضافة تعد "تجاوزا سافرا" على الشعب العراقي، وتضحياته في مقارعته لحزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق.

وكانت قناة "العربية" قد نشرت عبر موقعها الالكتروني ما يفيد عقد سلسلة من اللقاءات بدءا من اليوم الاثنين مع ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مؤكدة أنها ستكشف فيها عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق، متحدثة عن الوضع الراهن فيه، والتدخلات الإيرانية به.