خلال 72 ساعة..مستشفى في صنعاء يعلن خروجه عن الطاقة الاستيعابية لـ جثث القتلى الحوثيين القادمة من مأرب رؤوس الحوثيين تتطاير في جبهات مأرب..تصريح هام لقائد عسكري في قوات الشرعية بشأن آخر التطورات الميدانية للمعارك الخارجية الأمريكية تلوح بعقوبات تستهدف الحوثيين وتؤكد ان قيادات الجماعة سيظلون مصنفين كارهابيين ولي العهد السعودي يكشف عن خطوة ضخمة كان يصرخ من خلف الشاشة.. كيف تفاعل ترامب أثناء مشاهدته إجراءات محاكمته ؟ بعد 13 عاماً بالمنصب..الخارجية الإماراتية تتخلى عن خدمات «قرقاش» حيا الإسناد الشعبي الكبير..ناطق قوات الشرعية يروي آخر المستجدات الميدانية على امتداد الجبهات القتالية بـ«مـأرب» رؤية تركية لحل الخلاف مع إدارة بايدن بشأن الحكومة ”الشرعية“ تعبر عن قلقها من تراجع إدارة ”بايدن“ عن تصنيف الحوثيين ”منظمة إرهابية“ المركز الأمريكي للعدالة يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف استهداف مليشيا الحوثي لمأرب
أعلن مستشفى الدكتور عبدالقادر المتوكل في العاصمة صنعاء خروجه عن الطاقة الاستيعابية للقتلى الحوثيين الذين يتم تصديرهم من جبهات القتال بمحافظة مأرب.
وأفادت مذكرة صادرة من نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى غسان المتوكل إلى مايسمى بوزير الصحة في حكومة المليشيات الحوثية الإرهابية طه المتوكل حصل مأرب برس على نسخة منها بخروج المستشفى عن الطاقة الاستيعابية لاستقبال الجثث الحوثية القادمة من جبهات مأرب بنسبة 800% ...مشيرًا الى ان المستشفى أصبح عاجزاً عن استقبال اي جثة .
وأكد المتوكل في مذكرته على ان جميع ثلاجات وغرف المستشفى وقسام الطوارئ اصبحت ممتلئة بـ جثث و أشلاء الحوثيين القادمين من جبهات مأرب خلال 72 ساعة الماضية.. مطالباً من الوزير الحوثي بالتخلص منها.
هذا فيما يواصل أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية لليوم الرابع على التوالي، خوض المعارك العنيفة ضد مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية، المدعومة إيرانياً في العديد من جبهات القتال في محافظتي مأرب والجوف ، شمالي شرق البلاد مكبدين المليشيات الحوثية خسائر بشرية فادحة.