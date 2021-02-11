خلال 72 ساعة..مستشفى في صنعاء يعلن خروجه عن الطاقة الاستيعابية لـ جثث القتلى الحوثيين القادمة من مأرب

الخميس 11 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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أعلن مستشفى الدكتور عبدالقادر المتوكل في العاصمة صنعاء خروجه عن الطاقة الاستيعابية للقتلى الحوثيين الذين يتم تصديرهم من جبهات القتال بمحافظة مأرب.

وأفادت مذكرة صادرة من نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى غسان المتوكل إلى مايسمى بوزير الصحة في حكومة المليشيات الحوثية الإرهابية طه المتوكل حصل مأرب برس على نسخة منها بخروج المستشفى عن الطاقة الاستيعابية لاستقبال الجثث الحوثية القادمة من جبهات مأرب بنسبة 800% ...مشيرًا الى ان المستشفى أصبح عاجزاً عن استقبال اي جثة .

وأكد المتوكل في مذكرته على ان جميع ثلاجات وغرف المستشفى وقسام الطوارئ اصبحت ممتلئة بـ جثث و أشلاء الحوثيين القادمين من جبهات مأرب خلال 72 ساعة الماضية.. مطالباً من الوزير الحوثي بالتخلص منها.

هذا فيما يواصل أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية لليوم الرابع على التوالي، خوض المعارك العنيفة ضد مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية، المدعومة إيرانياً في العديد من جبهات القتال في محافظتي مأرب والجوف ، شمالي شرق البلاد مكبدين المليشيات الحوثية خسائر بشرية فادحة.