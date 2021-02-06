أول اتصال هاتفي لوزير خارجية واشنطن مع نظيره السعودي

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، الجمعة، مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، تناولا خلالها العلاقات الثنائية، وموضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية.
وقالت الوزارة في بيانها إن الوزير السعودي بعد تهنئة نظيره الأمريكي على توليه حقيبة الخارجية، أعرب عن رغبة بلاده في العمل مع إدارة الرئيس، جو بايدن؛ "لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأوضح البيان أن الطرفين تناولا خلال الاتصال العلاقات التاريخية والاستراتيجية القائمة بين بلديهما، فضلا عن موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك.
ويعتبر هذا أول اتصال للوزير الأمريكي بالمملكة العربية السعودية بعد توليه مهام منصبه في إدارة الرئيس، جو بايدن.
وجاء هذا الاتصال غداة إعلان الولايات المتحدة، وقف دعم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وتعيين مبعوث هناك للدفع باتجاه حل دبلوماسي.
وأكدت واشنطن أن القرار اتخذ بعد التواصل مع مسؤولين من السعودية والإمارات، منعا لـ"سياسة المفاجأة".