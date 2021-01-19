السعودية تكشف عن اقتياد عدد من منسوبي وزارة الداخلية في المملكة الى السجون

الثلاثاء 19 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - واس

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أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن إدانة عدد من منسوبي وزارة الداخلية (عسكريين ومدنيين) بطلب وقبول الرشوة.

وأوضح المصدر -بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"- أن إدانة منسوبي “الداخلية” بالرشوة مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطةً بهم نظامًا وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري.

وأشار المصدر المسؤول في “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”، إلى “صدور أحكام على المدانين بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات”.