آخر الاخبار

مصدر يحسم جدل قفز محمد رمضان من برج القاهرة الإعلان عن ظاهرة غريبة تصيب الأرض .. علماء فلك يتحدثون عن التبعات والأسباب جماعة الحوثي تتوعد أمريكا بالمواجهة بعد إعلان واشنطن رسمياً دخول قرار تصنيفها ”منظمة إرهابية“ حيز التنفيذ شابة أمريكية تربك حسابات واشنطن بعد الكشف عن سرقتها حاسوب نانسي بيلوسي وسعيها لبيعه لوكالة تجسس روسية ثلاث غارات جوية تقضي على طقمين وعربة تابعة لمليشيا ”الحوثي“ صدمة مخيفة في صفوف الأطباء والباحثين بخصوص سلالة جديدة لفيروس كورونا السعودية تكشف عن اقتياد عدد من منسوبي وزارة الداخلية في المملكة الى السجون إعلان جديد من الخزانة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على المليشيات“ الحوثية” منظمة التجارة العالمية تكشف عن توقف قطر عن ملاحقة الامارات في المحافل الدولية الشيخ عائض القرني يرد على منتقدي ضخامة وليمته التي أقامها لضيوفه .. شاهد

السعودية تكشف عن اقتياد عدد من منسوبي وزارة الداخلية في المملكة الى السجون

الثلاثاء 19 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - واس
عدد القراءات 1073

 

أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن إدانة عدد من منسوبي وزارة الداخلية (عسكريين ومدنيين) بطلب وقبول الرشوة.

وأوضح المصدر -بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"- أن إدانة منسوبي “الداخلية” بالرشوة مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطةً بهم نظامًا وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري.

وأشار المصدر المسؤول في “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”، إلى “صدور أحكام على المدانين بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات”.

إقراء أيضاً
شابة أمريكية تربك حسابات واشنطن بعد الكشف عن سرقتها حاسوب نانسي بيلوسي وسعيها لب
شركة صناعات عسكرية تركية كبيرة تفتتح فرعاً في دولة خليجية
باحث سعودي يقدم مشروع سيقلب المملكة رأس على عن طريق مياه الوضوء
ما لا تعرفه عن جو بايدن؟
بعد المصالحة الخليجية ...السعودية تتخذ قراراً حاسماً بشأن قناة بي الرياضية القطري
تفاصيل نشر قوات عسكرية في مدن تونسية بعد أعمال شغب لليوم الثالث على التوالي وتوق
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس