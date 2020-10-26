أضرار مخيفة جدا لا تعرفها النساء عند تناول الزنجبيل

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أظهرت دراسة أجراها فريق من العلماء في المركز الطبي بجامعة ماريلاند الأمريكية أن الزنجبيل يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي ويزيد من النزيف أثناء الدورة الشهرية.
وبحسب الدراسة فإن تناول الزنجبيل قد يسبب النزيف المهبلي، أو مشاكل تخثر الدم أو ضغط الدم.
وأوصى الباحثون النساء الحوامل بالامتناع عن تناول الزنجبيل، لأنه يزيد من فرص حدوث الإجهاض، ويمكن أن يؤثر سلبًا على الأمعاء ويسبب الإسهال.
وفي المقابل سلط موقع "بولد سكاي" الضوء أهم الفوائد الغذائية والصحية للمشروب الطبيعي ودوره في علاج العديد من الأمراض.
ونشر الموقع أهم فوائد المشروب:
يساهم في تحسين عمل الدورة الدموية وطرد السموم من الجسم.
يساعد في التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية والمواد الكيميائية النباتية التي تسهل عملية هضم الطعام.
حسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد في الوقاية من أمراض القلب.
يساعد الزنجبيل في الوقاية من سرطان المعدة والدم والجلد والبنكرياس والقولون والثدي والكبد، وذلك لاحتوائه على مادة "الفلافونويد" التي تلعب دورا رئيسيا في منع ظهور السرطان كونها تنظم نشاط الإنزيم وتدمر السمية الجينية.
يساعد في تقليل البلغم وتوسيع الشعب الهوائية.
يخفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم.
يساعد في علاج التهاب المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي.
يمكن استخدامه في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل "الإكزيما" وحكة الجلد، بالإضافة لتجديد خلايا الجلد، لكونه غنيا بفيتامين سي.