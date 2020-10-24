آخر الاخبار

مكالمة من الرياض إلى مارب .. ماذا قال اللواء سلطان العراة للفريق علي محسن ؟ قناة فضائية عربية تغلق مكاتبها كلية لمدة أربعة أيام حبة الملوك.. الوصفة التي يتهافت عليها الكثيرون دون وعي معجزة إلاهية تهز السعودية.. حريق مخيف التهم كل شيء ماعدا شيء واحد .. فيديو تصريح خطير لترامب يضع الاسرة المالكة في السعودية في حرج كبير والشعب في دهشة تعرف على أحدث هاتف منافس من نوكيا تحركات تركية لمواجهة السعودية عبر اجراء غير متوقع للرياض الامارات تصدم كل مسلمي العالم وتتبنى موقف خيانة بحق نبي الإسلام توضيح هام وعاجل من الجوازات السعودية مجلس التعاون الخليجي يخرج عن صمته ويعلن موقفه من اساءات ماكرون للإسلام

معجزة إلاهية تهز السعودية.. حريق مخيف التهم كل شيء ماعدا شيء واحد .. فيديو

السبت 24 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 511

 

شهد حي الشرائع في مدينة مكة المكرمة واقعة وصفها رواد مواقع التواصل في السعودية بـ"المعجزة" بعد أن التهم حريق منزل أسرة بالكامل دون أن تمس النيران المصحف.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "سبق" السعودي، أن الحريق الذي اندلع في شقة سكنية بحي الشرائع في مكة، التهم الأثاث وكل محتويات المنزل؛ عدا المصحف.

وتسببت الواقعة في حالة من الدهشة بين المغردين بسبب ما وصفوفها بالمعجزة، كون المصحف خرج من النيران سليمًا، رغم أنها التهمت حتى جدران المنزل.

واستدعى مغردون سعوديون حوادث حرق القرآن الكريم في السويد والدنمارك وفرنسا من جانب المتطرفين المسيحيين، مؤكدين أن الله يحفظ كتابه وقرآنه.

جدير بالذكر أن الحريق نشبب بسبب "تماس كهربائي"، والتهم الحريق محتويات المنزل كافة من المفروشات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الجوال وأجهزة الكمبيوتر.

 

إقراء أيضاً
خطيئة سمير.. تثمر 2 مليون دولار
الكويت تعلن الحرب على ناشرت العهر وفنانة شهيرة في قبض الامن
عريس يقتل عروسه في حفل الزفاف أمام المعازيم والسبب
دولة خليجية تستحدث قانونا جديدا سيقلب أوضاع الوافدين
قصة فتاة أبكت الإمارات .. والنيابة العامة تكشف تفاصيلها
صوت شابة سعودية يتصدر الترند لسبب غريب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس