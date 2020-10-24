معجزة إلاهية تهز السعودية.. حريق مخيف التهم كل شيء ماعدا شيء واحد .. فيديو

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شهد حي الشرائع في مدينة مكة المكرمة واقعة وصفها رواد مواقع التواصل في السعودية بـ"المعجزة" بعد أن التهم حريق منزل أسرة بالكامل دون أن تمس النيران المصحف.
وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "سبق" السعودي، أن الحريق الذي اندلع في شقة سكنية بحي الشرائع في مكة، التهم الأثاث وكل محتويات المنزل؛ عدا المصحف.
وتسببت الواقعة في حالة من الدهشة بين المغردين بسبب ما وصفوفها بالمعجزة، كون المصحف خرج من النيران سليمًا، رغم أنها التهمت حتى جدران المنزل.
واستدعى مغردون سعوديون حوادث حرق القرآن الكريم في السويد والدنمارك وفرنسا من جانب المتطرفين المسيحيين، مؤكدين أن الله يحفظ كتابه وقرآنه.
جدير بالذكر أن الحريق نشبب بسبب "تماس كهربائي"، والتهم الحريق محتويات المنزل كافة من المفروشات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الجوال وأجهزة الكمبيوتر.