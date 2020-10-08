طبيب في مستشفى كويتي ينصب على الجميع ويسرق أموال طائلة من الدولة بهذه الحيلة

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استطاع طبيب في الكويت يعمل في مستشفى مبارك الاستيلاء على أكثر من مليون دولار، من الدولة، كرواتب صُرفت له من غير وجه حق.
وافادت صحيفة “القبس” الكويتية أن الطبيب الذي يعمل في قسم الباطنية، انهى عمله منذ 2010، وظل يستلم راتب حتى عام 2016.
وكشفت تحقيقات الوزارة عن قيام طبيب الباطنية بتزوير مستندات تفيد أنه ما زال على رأس عمله، وهو فعليا منقطع عن العمل.
وقام بالاحتيال على أحد المسؤولين داخل مستشفى مبارك.
كما وحصل الطبيب على أختام وتوقيعات تثبت أنه على رأس العمل، خلافا للحقيقة؛ وبالتالي ساعد ذلك في صرف راتبه خلال الأعوام السابقة السابقة.
وبعد أن تم إحالة القضية لوزارة الداخلية، تبين أن الطبيب متوار عن العيون لمدة زمنية طويلة.
بينما استطاع رجال الأمن من ضبطه بعدما أن تم نصب له كمين أمام منزله. وظهر أنه بحالة غير طبيعية وأنه مدمن على تعاطي للمخدرات.
وأثناء التحقيقات معه اعترف الطبيب عن قيامه بتزوير الأوراق و إدمانه على المخدرات. وقد تقاضي رواتب دون وجه حق.
بعد ذلك تم إحالته للنيابة العامة بتهمة التزوير والاستيلاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.