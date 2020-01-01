شاهد : جماهير يمنية غفيرة تلفت الانظار وترقب لأول نهائي مثير منذ سنوات عاجل : حقيقة السيطرة على «جبل هيلان» الاستراتيجي ومشاهد خاصة من معارك نهم ولحظة استهداف الحوثيين بالطيران والمدفعية هؤلاء من أسقطوا جبهة نهم .. حقائق صادمة وشهادات من ارض المعركة تكشف المستور وتفضح المؤامرة .. هكذا تم الترتيب للانسحاب وتكرار سيناريو السقوط الشعب اليمني يتوحد بعد جبهة نهم لمواجهة مشروع الإمامة مسام يتلف 1751لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في تعز الحديدة بين مطرقة الحرب وسندان المرض مفاجئة .. حساء الخفافيش وراء انتشار فيروس كورونا هل سمعت بالطريقة السحرية للنوم بدقيقتين؟ 5 أسئلة تساعدك في فهم خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط هزيمة أم انسحاب تكتيكي .. حقيقة ماحصل للجيش بنهم، هذا ماتم نقاشه في "ماوراء الخبر" بقناة الحزيرة
نفت مصادر عسكرية اليوم السبت ما تردد عن سيطرة قوات الشرعية بشكل كامل على جبل هيلان الاستراتيجي الواقع في صرواح غرب مأرب.
واوضحت المصادر لـ«مأرب برس» ان معارك عنيفة تدور في الاثناء (الثالثة عصرا) باتجاه مواقع في جبل هيلان .
وذكرت المصادر، أن قوات الجيش الوطني تتقدم باتجاه جبل هيلان الذي يربط صرواح مع جبهة نهم.
الى ذلك قال المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم السبت ان «أبطال الجيش الوطني مسنودين بمقاتلات تحالف دعم الشرعية يخوضون هذه اللحظات معارك شرسة ضد المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران على امتداد جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء».
واشار المركز الى تقدم قوات الجيش وسط انهيار وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف المليشيات، دون تفاصيل اكثر .