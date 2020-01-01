عاجل : حقيقة السيطرة على «جبل هيلان» الاستراتيجي ومشاهد خاصة من معارك نهم ولحظة استهداف الحوثيين بالطيران والمدفعية

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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نفت مصادر عسكرية اليوم السبت ما تردد عن سيطرة قوات الشرعية بشكل كامل على جبل هيلان الاستراتيجي الواقع في صرواح غرب مأرب.

واوضحت المصادر لـ«مأرب برس» ان معارك عنيفة تدور في الاثناء (الثالثة عصرا) باتجاه مواقع في جبل هيلان .

وذكرت المصادر، أن قوات الجيش الوطني تتقدم باتجاه جبل هيلان الذي يربط صرواح مع جبهة نهم.

الى ذلك قال المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم السبت ان «أبطال الجيش الوطني مسنودين بمقاتلات تحالف دعم الشرعية يخوضون هذه اللحظات معارك شرسة ضد المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران على امتداد جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء».

واشار المركز الى تقدم قوات الجيش وسط انهيار وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف المليشيات، دون تفاصيل اكثر .