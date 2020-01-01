الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت إسرائيل، الأحد، رسمياً، البدء بأعمال بناء الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو دبي 2020" بالإمارات.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن "أعمال بناء الجناح الإسرائيلي انطلقت رسمياً في معرض إكسبو دبي 2020". وأضافت: "بدأ فريق العمل بالجناح والمقاول المحلي في بناء الجناح، هذه هي مرحلة هامة".

وأشار الوزارة إلى أنها تواصل الإشراف على "عملية البناء الطويلة، بالتعاون الكامل مع الدولة المضيفة، الإمارات". ويقام المعرض الدولي، المصمم لعرض إنجازات الأمم، مرة كل خمس سنوات، ويستقطب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم. وسينطلق "إكسبو دبي" خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وحتى 10 أبريل/نيسان 2021.

ولم تعلق الإمارات رسميا على تصريحات الخارجية الإسرائيلية. وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل. ورغم ذلك، فقد زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات.