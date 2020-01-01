هنية يلتقي وزير الدفاع الماليزي في قطر نيويورك تايموز:الإمارات حثت حفتر على عدم قبول وقف النار بحسب دبلوماسيون إسرائيل تعلن بدء أعمال بناء جناحها في "إكسبو دبي2020" وفد أوروبي يزور صنعاء لبحث الأزمة اليمنية مع الحوثيين محمد صلاح يطلق رصاصة الرحمة على مانشستر يونايتد 148حالة وفاة بالكوليرا خلال 2019في إب الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مناطق من البلاد مقتل 17حوثيا في تجدد المواجهات بنهم والجيش يحبط هجوما غرب مأرب موجة صقيع تهدد الزراعة في اليمن مصرع 13مسلحا حوثيا بينهم قيادي في نهم
أعلنت إسرائيل، الأحد، رسمياً، البدء بأعمال بناء الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو دبي 2020" بالإمارات.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن "أعمال بناء الجناح الإسرائيلي انطلقت رسمياً في معرض إكسبو دبي 2020". وأضافت: "بدأ فريق العمل بالجناح والمقاول المحلي في بناء الجناح، هذه هي مرحلة هامة".
وأشار الوزارة إلى أنها تواصل الإشراف على "عملية البناء الطويلة، بالتعاون الكامل مع الدولة المضيفة، الإمارات". ويقام المعرض الدولي، المصمم لعرض إنجازات الأمم، مرة كل خمس سنوات، ويستقطب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم. وسينطلق "إكسبو دبي" خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وحتى 10 أبريل/نيسان 2021.
ولم تعلق الإمارات رسميا على تصريحات الخارجية الإسرائيلية. وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل. ورغم ذلك، فقد زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات.