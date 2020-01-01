هذه مزايا العامل الليلي في السعودية ومتى يحق للعامل عدم العمل في الفترة الليلية؟

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الحقوق والمزايا التي يحصل عليها "العامل الليلي" تزامناً مع قرار فتح الأسواق 24 ساعة في السعودية.

وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية: "هناك العديد من المزايا والتعويضات التي يحصل عليها (العامل الليلي)، منها توفير مزايا في الأجر أو ساعات العمل أو أي مزايا أخرى، مثل بدل نقل، تقليل ساعات العمل على سبيل المثال، توفير بدل لطبيعة العمل الليلي".

كما أضاف في حديث لـ العربية نت: أيضاً من الحقوق حفظ حق العامل الليلي في الترقيات أو التدريب أو التطور الوظيفي عموماً، لأن هذه الفترة عادة يقل التواصل فيها مع الإدارة العليا وباقي العاملين فيتطلب حفظ حق العامل الليلي للحصول على ما يحصل عليه زملاؤه في ساعات العمل العادية الأخرى، وكذلك التأكد من توفر الخدمات الصحية المناسبة في حال حدث أي طارئ صحي في العمل".

متى يحق للعامل عدم العمل في الفترة الليلية؟

وأكد أبا الخيل أن من ضمن حقوق العامل عدم تشغيله في الفترة الليلية في حالة وجود تقرير طبي يشير إلى عدم ملاءمة العامل للعمل في هذه الفترة، وكذلك السيدة الحامل قبل 24 أسبوعا (6 أشهر) من الوضع.

ضبط مخالفات العمل ليلاً

وفيما يتعلق بضبط المخالفات؛ أكد أبا الخيل أن الوزارة تقوم بعمليات تفتيشية تتم للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بنظام وزارة العمل والقرارات الصادرة.

هذا وأوضح أبا الخيل: "أكد القرار الوزاري على أن يقوم صاحب العمل بتطوير دليل إجراءات خاص بالعمل الليلي يوضح الحقوق والواجبات والمزايا والتعويضات التي يحق للعاملين الليليين أو من يعمل في العمل الليلي، على أن يتم نشره وإتاحته لإطلاع العاملين"، مؤكداً أن وزارة العمل تستقبل أي استفسار من أصحاب العمل أو العاملين حول أي من بنود هذا القرار، كما يتم استقبال شكاوى الموظفين والموظفات والبلاغات حول أي مخالفة لهذا القرار، وبناءً على ذلك يتم توجيه المفتشين بالزيارات التفتيشية وعمل الإجراءات اللازمة من التحقق وضبط المخالفة في حال تطلب ذلك".

إلى ذلك، أكد أبا الخيل، أن قرارات العمل تهدف إلى إدخال المزيد من التحسينات والتطوير لسوق العمل وتنظيم بيئة العمل، وحماية حقوق العاملين الذين يعملون خلال الفترة الليلية، والتي تأتي تزامناً مع قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، مؤكداً سعي الوزارة إلى أن يكون هذا القرار مشجعا ومحفزا لاستقطاب السعوديين وفتح مزيد من فرص العمل لهم.