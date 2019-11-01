حماس تعلن موقفها من القرار الأمريكي بشأن المستوطنات

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تصريح له: القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن المستوطنات مجزرة سياسية خطيرة تمنح الغطاء للمجازر الدموية التي يرتكبها العدو الصهيوني، وآخرها ما حدث في قطاع غزة.

وأضاف هنية: يجب أن يغادر الموقف الفلسطيني الرسمي مربع الاستنكار والتشخيص والتحليل لهذه الخطوات إلى مربع المواجهة الفعلية ويكون ذلك عبر استراتيجية وطنية جامعة تغادر مربع "أوسلو"، وترتكز إلى الموروث النضالي للشعب الفلسطيني، وترتفع إلى مستوى عناصر القوة التي يمتلكها شعبنا.

وقال هنية: شعبنا الفلسطيني لن يستسلم أمام هذه المجازر السياسية والدموية، وسيظل في موقع التمسك بحقوقه والدفاع عنها والصمود في وجه هذه الغزوات السياسية والعسكرية.

واستنكر هنية العدوان الإسرائيلي المتجدد على سوريا الشقيقة والمتزامن مع العدوان على قطاع غزة، وكل ما يجري في ظل غطاء أمريكي.

كما دعا هنية لوقفة عربية جادة ومسؤولة وتاريخية تنهي حقبة التردد في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية شعوبنا العربية ومقدرات الأمة وكياناتها السياسية.

هنية: القرار يمثل شراكة وتحالفَا شيطانيَا يستهدف حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته ومستقبل أجياله، ويأتي استكمالًا لمسلسل المواقف الأمريكية لضرب وإنهاء ثوابت القضية الفلسطينية؛ القدس واللاجئين والآن المستوطنات.