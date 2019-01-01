اليمن يحقق انتصاره الأول

الجمعة 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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خطف المنتخب اليمني الأول لكرة القدم أول انتصاراته في المجموعة الرابعة بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بفوزه بهدف دون رد على نظيره الفلسطيني، الجولة الخامسة للمجموعة، بعد أن تصدر المنتخب السعودي المجموعة نفسها بقلبه الطاولة على مضيفه الأوزبكي بالفوز 3-2.

وتربع الأخضر على الصدارة برصيد 8 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه الأوزبكي، فيما قفزالمنتخب اليمني إلى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على منتخبي فلسطين وسنغافورة، صاحبي المركزين الرابع والخامس على توالي.

وتقمص عمر الداحي دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف المنتخب اليمني الوحيد في الدقيقة .57

واستفاد منتخب اليمن من النقص العددي الذي عانى منه منتخب فلسطين، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه محمود أبو وردة في الدقيقة 34 لحصوله على الإنذار الثاني.

وكان الأخضر قد حول تأخره 1-2 أمام أوزبكستان بتسجيل هدفين في الدقائق الخمس الاخيرة ليخرج فائزاً 3-2 في طشقند.ضارباً عصفورين بحجر واحد حيث ازاح اوزبكستان منافسه الرئيسية، عن صدارة المجموعة حتى مواعيد الجولة المقبلة في مارس 2020.