حرب عالمية قد تشتعل قريبا وقائد عسكري بريطاني يحذر

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قائد عسكري بريطاني يحذر من اشتعال حرب عالمية ثالثة قريبا
قبل يوم من الإحياء السنوي لذكرى الحرب العالمية الأولى، قال سير نيك كارتر، رئيس أركان الدفاع البريطاني إن "السلوك المتهور" من جانب روسيا قد يقود العالم إلى حرب عالمية جديدة.
وفي مقال نُشر بجريدة تيليغراف البريطانية، تحدث كارتر عن تكتيكات وأسلحة جديدة جعلت من العالم مكاناً أقل استقراراً.
وقال كارتر إن موسكو تستخدم أسلحة جديدة كضخ الأموال، والهجمات الإلكترونية، والبروباغندا "لاكتساب امتيازات وزرع الفتن" بين الدول وبداخلها.
وكتب كارتر: "التهديدات تتنوع وتنتشر وتتكثف بسرعة".
وأضاف: "أنا لا أقترح أن خصومنا يريدون الذهاب إلى الحرب بتعريفها التقليدي، ولكن السلوك المتهور وعدم احترام القانون الدولي فيما يتعلق بتلك الأنواع الحديثة من الأسلحة قد يؤدي إلى التصعيد الذي من الممكن أن يؤدي بسهولة إلى سوء تقدير".
وطبقاً لكارتر، تختبر روسيا ما وصفه "تهديدات التضليل الجديدة" عبر موقع فيسبوك في عدة دول أفريقية تمهيداً لاستخدامها للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل.
وأكد كارتر أن طبيعة العمل السياسي والحرب تغيرت بسبب الانتشار الواسع للمعلومات في جميع انحاء العالم، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الهائل والسريع.