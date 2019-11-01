شاهد : ثعبان يتسبب في ايقاف مباراة كرة قدم في السعودية

الثلاثاء 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 427

تسلل ثعبان الى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة، ودخل ملعب مباراة عكاظ والفيحاء ضمن دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين الاثنين .

واضطر حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة نحو خمس دقائق، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفيحاء بثلاثة أهداف وتحديدا في الدقيقة الـ58.

واستشعر بعض اللاعبين وجود ثعبان يسير على العشب، ليبلغوا حكم المباراة الذي أوقفها مباشرة، واستدعى العاملين في المنشأة، لينجحوا في ضبط الثعبان بلجوئهم إلى بعض الادوات بينها عصا، ووعاء.

وبعد عودة المباراة إلى اللعب مجدداً، نجح الضيوف في الحفاظ على انتصارهم بثلاثة أهداف نظيفة، والعبور على إثرها إلى دور الـ32.