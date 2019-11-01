اعلان للسفير السعودي لدى اليمن يغضب اليمنيين.. ماذا قال؟

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف سفير السعودية لدى اليمن، "محمد آل جابر"، أن مراسم التوقيع المرتقبة لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ستكون بحضور ولي عهد أبو ظبي، وهو ما أثار انتقاد يمنيا.

وثمن سفير السعودية لدى اليمن "محمد آل جابر"، دور الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، ووفدي الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي، في التوصل لاتفاق الرياض، و"تغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية"، حسب قوله.

وهذا هو أول لقاء بين "بن زايد" و"هادي"، بعد الاتهامات التي وجهها الأخير، للإمارات، بدعم الإرهاب والانقلاب في الجنوب اليمني، على خلفية أحداث عدن الأخيرة.

وتساءل مستشار وزير الإعلام اليمني "مختار الرحبي"، في تغريدة له عن اللقاء المرتقب بين "هادي" و"بن زايد" في الرياض.

وقال "الرحبي": "كيف سيحضر بن زايد توقيع الاتفاق بعد أن اتهم الحكومة وجيشها بالإرهاب؟".

وأضاف: "وكيف سيصافح محمد بن زايد رئيس الجمهورية بعد أن قام بقصف جيشه بغارات جوية غادرة جبانة وسقط على إثر ذلك 300 ما بين شهيد وجريح ؟".

وفي 29 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، أن الطائرات الإماراتية الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي، شنت غارات استهدفت مواقع الجيش في مدن بينها عدن.

وأقرت الخارجية الإماراتية في بيان آنذاك أن بلادها "شنت ضربات جوية، جنوبي اليمن"، وبررت ذلك بأنها "استهدفت مجموعات مسلحة ردًا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن".

والجمعة، أعلن وزير الإعلام اليمني "معمر الإرياني"، عبر حسابه على تويتر، أن مراسم التوقيع ستتم الثلاثاء، بحضور "قيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والأشقاء والأصدقاء"، بحسب المصدر ذاته، دون تسمية.