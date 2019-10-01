خبر مخيف ..الـواتساب لم يعد ثقة ويمكنك أن يخترق كل خصوصياتك

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، عن حيلة جديدة تمكن للمتسللين الوصول إلى جميع رسائلك الموجودة على هاتفك الذكي عن طريق خاصية الصور المتحركة التي يتم إرسالها عبر تطبيق الـ"واتساب".

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن "الهاكرز" اكتشفوا طريقة للاستفادة من هذه الصور المتحركة للتحكم في هاتفك الذكي وقراءة جميع النصوص الخاصة بك.

وأضافت:" أن هذه الميزة قد تمكن عملية الاحتلال هذه، والتي تؤثر فقط على أجهزة ، المتسللين من سرقة الملفات المحفوظة على هاتفك الذكي، أو عرض محفوظات دردشة كاملة على أجهزة أندرويد المعرضة للخطر".

ويحدث الاختراق عندما يقوم مستخدم التطبيق بتحميل صور التي تحمل شفرة خبيثة، الأمر الذي يؤدي إلى تحميلها إلى هاتفك، والتي بدورها تسمح للمتسللين باختراق هاتفك.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهجوم الذي يستغل صور GIF لا يحدث إلا على الإصدارات الأقدم من نظام أندرويد مثل Android - 8.1 Oreo التي تم إطلاقها في أغسطس 2017، لذا إذا كنت تؤجل الترقية إلى أحدث إصدار من أندرويد Android ، مثل Android 10 الذي تم إصداره مؤخرًا، فيجب عليك التفكير في هذا الأمر الآن.