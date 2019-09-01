محافظ حضرموت «اللواء البحسني»يدشن المرحلة الثانية من بناء كلية الشرطة ويشهد عرضا عسكريا بميدان العروض

الأحد 15 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قام محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الأحد بزيارة لمبنى كلية الشرطة بمنطقة الريان بالمكلا، دشن خلالها المرحلة الثانية من بناء وتشييد مجمعات ومباني الكلية

التي تشمل بناء سكنين اثنين لطلاب الكلية، ومبنيي أكاديمية الكلية والإدارة.

وخلال الزيارة، طاف المحافظ بمباني الكلية والتقى إدارتها وضباطها، مشددا على سرعة البدء في العمل والإنجاز، بمواصفات فنية عالية، ومؤكداً على ضرورة مضاعفة العمل في سبيل تطوير الكلية، لتصل إلى مصاف الكليات المتقدّمة.

واطلع اللواء البحسني على سير الدراسة في الكلية، وحث طلابها على الاهتمام والاجتهاد والانضباط بما يمكنهم من المساهمة في خدمة مجتمعاتهم ومحافظاتهم والوطن عامة بكل كفاءة واقتدار، داعيا هيئة التدريس والمدرّبين إلى المزيد من بذل الجهود ومضاعفة الأداء بكل مهنية واحترافية.

وشهد اللواء البحسني خلال الزيارة عرضا عسكريا بساحة ميدان العروض قدمته سرايا طلاب الكلية، حيث ردد الطلبة شعارات الإخلاص للوطن ورؤوسهم شامخة نحو العُلا، وعلى مقربة منهم شعارات تزين جدران الكلية وتتجسد واقعاً في حركة انضباطهم النظامية في الميدان وفي مقاعد الدراسة.

وتضم كلية الشرطة بحضرموت في دفعتها الأولى 142 طالباً من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى.