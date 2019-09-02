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أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية... بعد بيان البنك المركزي

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مارب برس - مارب
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أسعار الصرف اليوم الاثنين 2/9/2019

الدولار شراء

593

بيع

596

السعودي

شراء

154.70 

بيع

155.30

 وكان البنك المركزي اليمني، قد قال في بلاغ صحفي نُشر على حسابه بموقع "فيس بوك"، أن البنك المركزي اليمني يُمارس كافة وظائفه من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، وفي كافة فروعه بصورة طبيعية وبحياديه تامة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وذلك خدمةً للمواطنين اليمنيين في كل مكان. 

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