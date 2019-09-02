أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية... بعد بيان البنك المركزي

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أسعار الصرف اليوم الاثنين 2/9/2019
الدولار شراء
593
بيع
596
السعودي
شراء
154.70
بيع
155.30
وكان البنك المركزي اليمني، قد قال في بلاغ صحفي نُشر على حسابه بموقع "فيس بوك"، أن البنك المركزي اليمني يُمارس كافة وظائفه من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، وفي كافة فروعه بصورة طبيعية وبحياديه تامة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وذلك خدمةً للمواطنين اليمنيين في كل مكان.