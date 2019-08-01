تعرف على حصاد ميداليات دورة الألعاب الأفريقية 2019 برشلونة لميسي: نيمار لن يعود هذا الصيف برتبة لواء..«الحوثيون» يعترفون بمصرع أحد قيادتهم العسكرية الكبيرة - أسم +صورة بيان حرب يمني يعلن الكفاح المسلح ضد الامارات ويمهلها 72 للمغادرة (نص البيان) تقرير أمريكي يكشف عن 6 تداعيات خطيرة لـ”انقلاب عدن“ فيديو نادر لولى العهد السعودي محمد بن سلمان في سياق صراع النفوذ.. سلطات الانقلاب الحوثية تنشئ أجهزة مخابرات قمعية جديدة بقيادة ”الخيواني“ و”الشامي“ الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة معلومات خطيرة.. مسؤول يفجر مفاجئة ويكشف عن مؤامرة إماراتية تستهدف السعودية ويعلن تفاصيل ”لقاء سري“ عقد في ”أبو ظبي“ عقب غارات ”عدن“ ”بن سلمان“ يبلغ ”ترمب“ ردا حازما بشأن التفاوض مع ”الحوثي“ وتقرير استخباراتي يكشف تفاصيل ”لقاء واشنطن السعودي ـ الأمريكي“
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتناول حياة ولي العهد محمد بن سلمان منذ طفولته حتى الآن.
ويظهر مقطع الفيديو لحظات مختلفة لولي العهد، وقالت مشاركة الفيديو وفاء بنت فهد علي مقطع الفيديو:
"يصادف اليوم ذكرى ميلاد ولى العهد الأمير #محمد_بن_سلمان والذي يصادف 31 أغسطس. حيثُ سيكمل ولي العهد 34 عاماً ليدخل 35 عاما كواحد من أصغر قادة العالم، #عيد_ميلاد_محمد_بن_سلمان".