فيديو نادر لولى العهد السعودي محمد بن سلمان

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتناول حياة ولي العهد محمد بن سلمان منذ طفولته حتى الآن.

ويظهر مقطع الفيديو لحظات مختلفة لولي العهد، وقالت مشاركة الفيديو وفاء بنت فهد علي مقطع الفيديو:

"يصادف اليوم ذكرى ميلاد ولى العهد الأمير #محمد_بن_سلمان والذي يصادف 31 أغسطس. حيثُ سيكمل ولي العهد 34 عاماً ليدخل 35 عاما كواحد من أصغر قادة العالم، #عيد_ميلاد_محمد_بن_سلمان".