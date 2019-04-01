ردا على مطالبات حكومية بطرد الامارات من اليمن .. ابوظبي تحدد من بيده قرار استمرار بقائها او انهاء مشاركتها في التحالف

الأحد 25 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات في ساعة متأخرة من مساء السبت إن ”التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة،واليمن مثال واضح“.

وقال قرقاش على تويتر ”من واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي واكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي“.

وحديث قرقاش يأتي بالتزامن مع تصعيد حكومي غير مسبوق ضد الامارات بعد تورط الاخيرة في دعم المليشيات الانفالصية في عدن وابين وشبوة.

وتجاوز التصعيد الحكومي اتهام الامارات بدعم الانفصاليين الى المطالبة باعفائها من التحالف العربي في اليمن.