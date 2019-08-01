المملكة تفجر مفاجئة ساره للسعوديات وبدون ومحرم

الجمعة 23 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 470

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية أنه سيتم قريبا تمكين المرأة من إصدار جواز السفر وتجديده إلكترونياً عبر منصة "أبشر"، بعد القرار الأخير القاضي بتعديلات وثائق السفر.

وسمح القرار للسعوديات بإصدار جوازات السفر بأنفسهن، ومنحهن في سن 21 عاماً فما فوق الحق في حرية السفر. وبناء على ذلك تتم إجراءات الإصدار والتجديد حالياً من خلال حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات.

وكانت صحف سعودية قد أفادت، قبل أيام، بأن أكثر من ألف امرأة سعودية غادرت المملكة، عبر منافذ المنطقة الشرقية، من المواطنات اللاتي تجاوزت أعمارهن 21 عاما، وذلك بناء على لائحة وثائق السفر المعدلة.

ويتوقع خبراء أن تقدم أعداد أكبر من السعوديات على مغادرة البلاد، خلال أيام قليلة، مستفيدين من القرار الجديد، بالسماح لهن باستخدام المنصة الإلكترونية.

واستثنت الجوازات من اشتراطات موافقة ولي الأمر لإصدار جواز السفر عدة فئات؛ أبرزها المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم.

وشملت الموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

وكانت الحكومة السعودية، قد أجرت تعديلات نشرت تفاصيلها في الأول من أغسطس/آب في الجريدة الرسمية، على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدينة والعمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة.

وتضمنت التعديلات على نظام وثائق السفر "منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية"، متيحا للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافا لما كان معمولا به في السابق.

ويأتي القرار الأخير في إطار التخفف من قيود نظام الوصاية، الذي يعتبر قضية شائكة، عرفيا وقانونيا، بالنسبة لولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، الذي أشار، العام الماضي، إلى أنه يفضل إنهاءه لكنه أحجم عن إقرار إلغائه.

ولا تزال السعودية لا تزال تعمل بأجزاء من هذا النظام؛ إذ ما زالت المرأة بحاجة لإذن وليها قبل الزواج أو العيش بمفردها.