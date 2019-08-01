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ملكة جمال أمريكية تجرد من لقبها بسبب ترامب

الجمعة 23 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أعلنت ملكة جمال ولاية نيفادا الأمريكية لعام 2019، كاتي ويليامز، أنه تم تجريدها من لقبها بعد نشرها سلسلة من التعليقات السياسية على الإنترنت.

وذكرت عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في “فيسبوك”، أنها غير مؤهلة للمشاركة في مسابقة ملكة جمال أمريكا المقبلة، وأنها لم تعد ملكة جمال نيفادا، بحسب ما نشرته شبكة “إي بي سي نيوز”.

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