ملكة جمال أمريكية تجرد من لقبها بسبب ترامب

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أعلنت ملكة جمال ولاية نيفادا الأمريكية لعام 2019، كاتي ويليامز، أنه تم تجريدها من لقبها بعد نشرها سلسلة من التعليقات السياسية على الإنترنت.
وذكرت عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في “فيسبوك”، أنها غير مؤهلة للمشاركة في مسابقة ملكة جمال أمريكا المقبلة، وأنها لم تعد ملكة جمال نيفادا، بحسب ما نشرته شبكة “إي بي سي نيوز”.