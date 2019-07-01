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10 شركات أمريكية تقرر الاستثمار في تركيا

الخميس 25 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلنت 14 شركة أمريكية، اعتزامها الاستثمار في تركيا، والتعاون مع الشركات التركية في المجالات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع انعقد في إسطنبول، بتنظيم من مجلس تطوير الأعمال الأمريكي التركي، وبمشاركة رئيس المجلس أوغور ترزي أوغلو، ورئيس البرلمان التركي السابق، بن علي يلدريم، ووزير الخارجية الأمريكي السابق، ريان زينك.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال ترزي أوغلو إن رجال الأعمال في كلا البلدين قرروا التعاون في العديد من المجالات وفي مقدمتها الطاقة، وتقنيات النسيج، والأمن الإلكتروني.

وأشار إلى أن البلدين يهدفان إلى صعود حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار سنويا.

وشاركت في الاجتماع 14 شركة أمريكية بينها، شركة “أرتيلري ون إل إن جي” و”كوكس أويل” و”سفنث جينيريشن” و”كينغ” وتولوس إنيرجي” و”ستيل كونستراكشن”.

  
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